Zou Ronald de Boer juichen voor Qatar of Oranje? En Uruguay tegen Portugal, dat wordt bijten

Mick Snel is hard op weg naar korfbalhis­to­rie: ‘Maar als we die finale verliezen, ga ik jankend naar huis’

De korfballers van Fortuna uit Delft liggen op koers om de komende weken de landstitel te heroveren, maar binnenkort kan ook ‘Fortunees’ Mick Snel (28) zich in de geschiedenisboeken gooien. Hij staat op het punt om de all time topscorer van de Korfbal League te worden. ,,Maar als ik in de finale het record pak en we verliezen, dan ga ik jankend naar huis.”

29 maart