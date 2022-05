Zuid-Afrikaanse wereldster is op huwelijksreis en speelt cricket in Nederland: ‘Een goede combinatie’

Alsof Memphis Depay besluit om voor Wilhelmus te spelen. Zo omschrijven ze bij buurman VCC de komst van Janneman Malan. En dat is niet overdreven, want de 26-jarige Zuid-Afrikaan is een topspeler in het internationale cricket. Malan is de openingsbatsman van grootmacht Zuid-Afrika en staat op plek 27 van de beste batsmen wereldwijd. Hoe komt zo’n speler aan de Westvlietweg terecht?