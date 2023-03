Zussen Mexime en Emi willen allebei naar de Spelen, maar dat kan niet: ‘We gaan het in het zand uitvechten’

voetbal totaal Lex Immers scoort van 35 meter en Wetzel terug van wereldreis: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Met de hervatting van de competities in de eerste klasse en lager gebeurde er afgelopen weekend weer genoeg bijzonders op de velden. Lex Immers scoorde van grote afstand en André Wetzel is bij HVV terug van wereldreis, maar kampt nog met opstartproblemen. Wat gebeurde er dit weekend nog meer in het amateurvoetbal? Met dit overzicht ben je weer bij!