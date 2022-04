Zwaarbevochten zege Scheveningen en vijf keer een gelijkspel: lees hier alles over het amateurvoetbal

OverzichtDe doordeweekse inhaalwedstrijden in het amateurvoetbal blijven elkaar in rap tempo opvolgen. Scheveningen schudde GVVV van zich af en in de lagere klassen eindigden maar liefst vijf wedstrijden in een gelijkspel. Wat gebeurde er op de velden in de Haagse regio? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

In de Jack’s League heeft Scheveningen dinsdagavond GVVV van zich afgeschud: 2-1. Dat het niet zomaar een een-tweetje zou worden, wisten de ‘Schollekoppen’ maar al te goed. De ploeg uit Veenendaal stond weliswaar voorlaatste, maar was ook bezig aan een ijzersterke reeks van vijf wedstrijden zonder nederlaag.

Daar had Scheveningen-spits Michael de Niet dinsdagavond geen boodschap aan. Hij zette zijn ploeg al binnen een kwartier op 1-0. De Haagse aanvaller hield geloof in een lange bal en werd rijkelijk beloond. Niet veel later had Lex Immers na een goede voorzet van Tyrone Owusu de 2-0 op zijn schoen, maar de inzet van de oud-prof werd gekeerd door de doelman van de Veenendalers.

Grote vreugde

In de tweede helft lukte het Rowdy van der Putten wél om de Scheveningers op 2-0 te zetten, maar niet veel later kwam GVVV terug in de wedstrijd. Verder dan de aansluitingstreffer kwamen de bezoekers niet. De overwinning zorgde voor grote vreugde bij Scheveningen, waar hoofdtrainer John Blok wegens ziekte ontbrak. Dankzij de drie punten klimmen de ‘Schollekoppen’ naar de twaalfde plek in de tweede divisie. Het gat met de zestiende plek (nacompetitie om degradatie) is vijf punten en GVVV is op elf punten achterstand gezet.

Bij de inhaalwedstrijd Spakenburg-AFC (1-2) een doelpunt van Haagse productie. Splinter de Mooij verzorgde de assist voor de 0-1 van Raily Ignacio.

De derby in de eerste klasse B tussen Die Haghe en VELO eindigde in balans: 1-1. De Wateringers kwamen al vroeg op voorsprong, maar de Hagenaren maakten de achterstand nog voor de rust ongedaan. Middenvelder Noah Abid, voormalig jeugdspeler van Ajax en Manchester City, scoorde vanaf de stip. Die Haghe blijft twaalfde, VELO herstelde zich van de zeperd tegen BOL (1-2 verlies) en blijft tiende in ‘1B’.

In de tweede klasse C eindigde ook SVC’08-Vitesse Delft gelijk. De Delftenaren kwamen via Sjoerd van der Kolk (strafschop) en Levi Schut twee keer op voorsprong, maar SVC’08 kwam twee keer terug. Vitesse Delft speelt zaterdag alweer een derby, dan tegen en bij Westlandia.

‘Uitstekend Ariston’80’

In de derde klasse B pakte Ariston’80 in eigen huis knap een punt tegen Lyra: 2-2. De Delftenaren braken zo de reeks van vier nederlagen op een rij. De doelpunten van Ariston’80 kwamen op naam van Joeri Frederik en Jorge Bonekamp. Jari van Dijk (0-1) en Remco van Velden (2-2) maakten de Lierse treffers. ,,Ik heb de tweede helft een heel uitstekend Ariston’80 gezien”, zei Martin de Graaf, die ook volgend seizoen bij de Delftenaren op de bank zit.

Poulegenoot DWO maakte indruk door met klinkende cijfers (1-5) bij DSVP te winnen. De Zoetermeerders stijgen naar de derde plek in ‘3B’ en passeerden als eerste in de afdeling de grens van vijftig doelpunten. Dat komt onder andere door de 9-3 zege tegen Quick Steps van afgelopen zaterdag. Bij DSVP scoorde Bauke Beerda. DWO-aanvaller Jeremy Burke, die dit seizoen opvalt door zijn doelpunten, speelt na de zomer voor eersteklasser SV Nootdorp.

Rode kaart MVV’27

Na achtereenvolgens vier gelijke spelen en drie nederlagen heeft MVV’27 in ‘3C’ een punt gepakt bij DVO’32: 2-2. Voor de rust was Rick Zwaard namens de Maaslanders goed voor de 0-1. Eén minuut na de rust maakte hij ook de 1-2, maar van die voorsprong konden de rood-witten maar enkele seconden genieten omdat DVO’32 direct gelijkmaakte. Yennick Berrevoets van MVV’27 kreeg een directe rode kaart.

De wedstrijd in de vierde klasse D tussen nummers 4 en 3, Hillegersberg en BSC’68, eindigde eveneens gelijk: 3-3. Daardoor blijft de ploeg uit Bentvelzen in het zicht van koploper CKC. De achterstand bedraagt vier punten.

Uitslagen dinsdag 12 april Jack’s League: Scheveningen-GVVV 2-1

Eerste klasse A: Die Haghe-VELO 1-1

Tweede klasse C: SVC’08-Vitesse Delft 2-2

Derde klasse B: Ariston’80-Lyra 2-2, DSVP-DWO 1-5

Derde klasse C: DVO’32-MVV’27 2-2

Vierde klasse D: Hillegersberg-BSC’68 3-3

