237-voudig international Knip na ‘pittig jaar’ terug bij Sliedrecht Sport: ‘Ik wil weer speelminuten maken’

Gezonde spanning, kriebels en veel observeren voor Jan Zoutman bij eerste training met FC Dordrecht

9 december Met gezonde spanning in het lijf begon Jan Zoutman aan zijn nieuwe trainersjob bij FC Dordrecht. De 51-jarige oefenmeester trad aan in een positieve ‘vibe’ aan de Krommedijk, na twee zeges in successie. ,,Dit is een prima moment om in te stromen.’’