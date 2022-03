320 kilometer reizen voor je club, Drechtstreek niet te stuiten: dit gebeurde er allemaal op de velden

Nieuw-Lekkerland tegen Oranje Wit ouderwets op dreef; drie goals ‘ket­chup-man’ Sven Schilders

Nieuw-Lekkerland walste zaterdag in het eerste kwart van de wedstrijd over een apathisch Oranje Wit heen. Op het goed gevulde en sfeerrijke sportpark Excelsior zegevierde de thuisclub dik verdiend met 4-2. ‘Ketchup-man’ Sven Schilders was de grote held met drie treffers.

27 februari