ADO heeft voor altijd een plekje in het hart van Teixeira: ‘Maar vrijdag wil ik uiteraard winnen’

In zijn rol als analist bezocht Teixeira (48) eerder deze week de krachtmeting tussen ADO Den Haag en Telstar. ,,Hoewel ik tegenwoordig in IJsselstein woon, is op bezoek gaan bij ADO als thuiskomen. Bij de huidige selectie zitten bovendien veel spelers die ik in de jeugdopleiding getraind heb: Cain Seedorf. Benjamin Reemst, Jamal Amofa, Tyrese Asante heb ik nog even meegemaakt, Sem Steijn, Dhoraso Moreo Klas. Dat is leuk om die jongens nu te zien in het eerste. ADO zit als ploeg gewoon goed in elkaar. Ze hebben snelheid en balvastheid voorin, ze hebben creativiteit. Als zij alles fit kunnen houden, dan zijn zij straks een geduchte kanshebber in de play-offs. Maar vrijdagavond wil ik uiteraard winnen.’’