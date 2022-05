Alblasserdam blijft in titelrace na spektakelstuk; Dubbeldam (za) in steeds zwaarder weer

Alblasserdam mag blijven hopen op het kampioenschap in 3C. De ploeg van vertrekkend trainer Dennis Schoonewil won dinsdagavond op een drukbezocht sportpark Soubourgh met 4-3 van nummer drie Hardinxveld, dat nu moet hopen dat Alblasserdam kampioen wordt om nog de nacompetitie in te kunnen gaan.

Alblasserdam stond al na acht minuten met 2-0 voor. Glenn de Jong kopte raak uit een corner en twee minuten later schoot Kevin van Tol raak uit een hoekschop van de andere kant. Hardinxveld leek daarmee al snel een verloren wedstrijd te spelen, maar de ploeg van interim-trainer John Hopstaken - vervanger van de ontslagen Richard den Ouden - knokte zich knap terug en creëerde zeker tien kansen voor de rust. Robin Peursem miste in eerste instantie nog twee keer, maar in minuut 44 en 45+2 was het wel raak voor Peursem: 2-2.

De Alblas

De spits van Hardinxveld maakte in de 52ste minuut vervolgens ook de 2-3 en ook deze goal werd gevierd met de selectie van koploper De Alblas, die kort en vroeger had getraind om deze topper bij te kunnen wonen.

Alblasserdam leek na de 2-3 even gebroken, maar rond het uur vielen bij Hardinxveld hattrickheld Peursum (enkelblessure) en aanvoerder Robin de Kok (schouderblessure) geblesseerd uit. Twee minuten later trok Glenn de Jong de stand gelijk met zijn tweede van de avond: 3-3. Daarmee was het nog niet gedaan, want op aangeven van Alblasserdam-aanvoerder Ahmet Kuyucu maakte invaller Frank Hendriks in de 80ste minuut de 4-3.

Kevin van Tol kreeg twee minuten voor tijd zijn tweede gele kaart van de warrig fluitende arbiter Rini Laros, maar ook in de tien minuten extra tijd hield Alblasserdam stand. Voordat het feestje losbarstte in de kleedkamer kregen alle spelers en trainer eerst de complimenten van FC Groningen-trainer Danny Buijs.

Tragisch

,,Wij verdienen het echt om kampioen te worden na wat wij hebben meegemaakt met Leroy Naaktgeboren, die drie weken geleden op tragische wijze zijn dochtertje verloor na de geboorte en waardoor deze wedstrijd was uitgesteld. Daar is de groep nog hechter van geworden. Wij moeten nog drie keer winnen en hopen dat De Alblas nog een keer in de fout gaat’’, stelde Schoonewil, wiens ploeg met nog drie duels te gaan één punt minder bezit dan de buurman en lijstaanvoerder.

Problemen

Dubbeldam komt in dezelfde afdeling steeds verder in de problemen. Het restant van 65 minuten bij SV Meerkerk, dat bij een 1-1 stand begon, leverde de Dordtenaren een 4-1 nederlaag op. Tot aan de rust hielden de gasten het ‘droog’, maar na de doelwisseling sloeg SV Meerkerk via Thijs van Klij (strafschop) en Floren Streefkerk (2x) toe. De wedstrijd werd op zaterdag 7 mei gestaakt na een blessure bij de scheidsrechter.

Dubbeldam staat nu voorlaatste met een marge van vier punten naar hekkensluiter Groot-Ammers. SV Meerkerk is derde in de reguliere stand (op acht punten van koploper De Alblas) en tweede in die om de derde periodetitel (één punt minder dan Alblasserdam). De eerste twee periodes gingen naar De Alblas en Dilettant.

Topper

FC Binnenmaas legde het in 2D (West II) in het duel der middenmoters met 2-4 af tegen Spirit. De topper Sparta (am) - Hellevoetsluis eindigde in 5-1, waardoor ook de Rotterdammers zich - met koploper DCV - volop in de titelstrijd mengen.

In de hoofdklasse A won SC Feyenoord in Utrecht met 1-3 van DHSC.