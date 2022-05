Ambachter Luuk Admiraal maakt debuut in Haagse heksenketel: ‘Nu al genoeg meegemaakt voor een hele carrière’

Volleybal­sters Sliedrecht Sport slaan eerste slag en leggen basis voor zevende landstitel

Landskampioen Sliedrecht Sport heeft de basis gelegd voor prolongatie van de nationale volleybaltitel. Het ensemble van trainer Vera Koenen sloeg de eerste slag in de serie over maximaal drie duels door uitdager Apollo 8 met 3-0 (25-23, 25-21 en 25-22) te kloppen in de Sliedrechtse sporthal De Basis.

4 mei