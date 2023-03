Ambitieuze Nzojibwami volgt trainer van Pelikaan naar Oranje Wit: ‘Dat ik vaker moet scoren, is terechte kritiek’

Teammana­ger Ariejan Wallaard werkt al dertig jaar voor FC Dordrecht: ‘Warmte uitstralen is zo belangrijk’

Ariejan Wallaard (74) is na het afscheid van Remco Schol weer helemaal terug als teammanager bij FC Dordrecht. Wallaard is daarmee hard op weg om een termijn van dertig jaar in de begeleidingsstaf aan de Krommedijk vol te maken.