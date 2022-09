ASWH gewogen en te licht bevonden in de breedte: ‘Maar maandag gewoon weer de kop omhoog’

BEKERVOETBAL TOTAAL ‘Cupfighter’ Sliedrecht nu al uit beker; EBOH, Almkerk, Oranje Wit en Streefkerk wel door

In het districtsbekertoernooi (Groep 1) is Sliedrecht, dat de laatste jaren toch bekend stond als ‘cupfighter’, al in de poulefase uitgeschakeld. VVGZ was de eersteklasser zaterdag verrassend met 2-3 de baas. Onder meer EBOH, Streefkerk, Oranje Wit en Almkerk gaan wel door.

18 september