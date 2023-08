ASWH houdt goed gevoel over aan voorbereiding: ‘Als je iets uitlegt kijken ze je niet stom aan’

Open tennis- en padeltoer­nooi CC wél een trekpleis­ter: ‘We hebben een goede naam opgebouwd’

Met 601 deelnemers, een record voor het evenement, blijkt het open toernooi van de Dordtse tennis- en padelvereniging CC opnieuw een trekpleister in zomervakantietijd. Met ook nog eens lijstjes in de hoogste herenenkel en -dubbelcategorie in het tennistoernooi en zestien mannenkoppels in het P(adel)250-toernooi.