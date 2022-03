ASWH speelt tegen Scheveningen als een degradant: ‘We liepen op alle fronten achter de feiten aan’

Wieldrecht wil niet verder, duel met SVW gestaakt: ‘Hij heeft het k-woord niet gebruikt, daar steek ik mijn handen voor in het vuur’

De topper in de tweede klasse F tussen SVW en Wieldrecht is zaterdag in Gorinchem vijf minuten voor tijd door scheidsrechter Stefan van Westing uit Rosmalen gestaakt. De gasten uit Dordrecht weigerden verder te spelen na een in hun ogen onterechte rode kaart voor Robert Versteeg.

6 maart