Bannis legt zichzelf ook bij FC Dordrecht druk op: ‘Ik wil sterker terug naar Feyenoord’

Een fotosessie en meerdere interviews: Naoufal Bannis is ‘hot’ deze donderdag als de training van FC Dordrecht erop zit. Met afstand is hij de meest gevraagde en bevraagde speler van het drietal Feyenoorders dat dinsdag arriveerde in Dordrecht. ,,Of al die aandacht voor extra druk zorgt? Nee, ik leg mezelf altijd druk op. Ik hou wel van druk, of dat nu bij Feyenoord is of bij FC Dordrecht. Ik wil mezelf laten zien’’, laat Bannis optekenen.