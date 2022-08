Basisdebuut Brito en Noc bij FC Dordrecht: ‘Jong PSV zal heel energiek beginnen met veel hoge druk’

De Dordtse ploeg treedt derhalve met een internationale voorhoede aan op De Herdgang, want spits Samuele Longo zal worden geflankeerd door Noc en Boubakar Camara na een lange trainingsweek die in het teken van de hitte stond. ,,We hebben eerder en korter getraind vanwege de warmte, maar wel met een hoge intensiteit’’, stipt Santoni aan. ,,Ik vind dat we er goed opstaan. Tegen Roda JC zijn we, in tegenstelling tot vorig seizoen, niet weggespeeld. In het samenspel zijn we nadrukkelijk gegroeid.’’