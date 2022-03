Ben Crum (80) weet van geen ophouden en wordt opnieuw interim-trainer korfballers DeetosSnel

Ben Crum is opnieuw terug bij DeetosSnel als interim-trainer, de functie die hij ook in 2020 tot de uitbraak van het coronavirus bekleedde. De inmiddels 80-jarige oefenmeester heeft het trainerschap bij de Dordtse zaal-hoofdklasser overgenomen van Wouter Blok, die aan het eind van het seizoen na twee jaar afscheid zou nemen maar voortijdig is gestopt.

,,We merkten de afgelopen weken dat de inspiratie weg was bij Wouter. Zeker in de cruciale fase van de zaalcompetitie, waarbij we er alles aan willen doen om ons voor de tussenklasse te plaatsen, was het nodig om met elkaar te handelen’’, geeft bestuurslid technische zaken Oscar Mulders aan.

,,Daarbij hebben we meteen ook gekeken naar de invulling van het trainerschap voor de periode tot het eind van het seizoen en de beschikbaarheid van mensen. Ben was beschikbaar en staat nog steeds in hoog aanzien, maar zei niet meteen ‘ja’ toen we hem benaderd hebben.’’

Leon Simons

Crum - hij was in het verleden ook werkzaam bij het Papendrechtse PKC - trad begin 2020 ook aan als interim-trainer bij DeetosSnel, de club waar de voormalig bondscoach van 1998 tot en met 2002 hoofdtrainer was. Twee jaar geleden nam hij de taken over van het duo Niels Mastijn en Patrick Muurling, in samenwerking met Harm Brandt, Hans Leeuwenhoek en Dennis Voshart. ,,Nu gaat hij samenwerken met assistent Gert Degenaers’’, stipt Mulders aan.

Voor het nieuwe seizoen heeft DeetosSnel Papendrechter Leon Simons vastgelegd als trainer. Crums eerste wedstrijd in zijn derde Dordtse periode is komende zaterdag het thuisduel met DSC.

