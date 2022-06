Ben Kinds vertrekt naar PSV, Malhory Noc nieuwkomer in selectie FC Dordrecht

Kinds was vijf jaar actief bij FC Dordrecht, slaagde voor de cursus Coach Betaald Voetbal en was in het afgelopen halfjaar ook nog tijdelijk trainer van FC Dordrecht onder 21 jaar, dat de titel behaalde. ,,Ik heb mezelf op diverse vlakken persoonlijk kunnen ontwikkelen binnen de club. Er ligt een mooie basis voor de toekomst bij het eerste én in de jeugdopleiding.’’

Quote Naar een nieuwe assistent bij het eerste team gaan we niet op zoek. Michele Santoni blijft samenwer­ken met Virgilio Teixeira Leon Vlemmings, Innovatiemanager FC Dordrecht

Innovatiemanager Leon Vlemmings hoopt binnen twee weken de opvolger van Kinds als hoofd jeugdopleiding te kunnen presenteren. ,,Waarbij de vraag is of de nieuwe man ook het onder 21-team gaat trainen of een ander team binnen de opleiding. Daarover moeten we nog afspraken maken’’, geeft Vlemmings aan. ,,Naar een nieuwe assistent bij het eerste team gaan we niet op zoek. Michele Santoni blijft samenwerken met Virgilio Teixeira, met wie hij al een seizoen een sterke combinatie vormt.’’

Nieuwe aanwinst

FC Dordrecht kon ook een nieuwe aanwinst presenteren. De Franse aanvaller Malhory Noc, afkomstig van US Boulogne, is de gewenste versterking op de rechterflank. Noc (24) doorliep de jeugdopleiding van Girondins Bordeaux en speelde bij Stade Brest.

Volledig scherm De 24-jarige aanvaller Malhory Noc speelt volgend seizoen voor FC Dordrecht. © FC Dordrecht

Vlemmings: ,,Met Malhory hebben we de diepte en snelheid op rechts, die in de tweede helft van het afgelopen seizoen zo belangrijk is geweest, kunnen halen. We blijven daarnaast op zoek naar een nieuwe linksback. Voor de positie van de vertrokken Ersin Zehir is Anoaur El Azzouzi een optie. Anouar heeft zich bewezen in het hart van de defensie maar kan ook als controlerende middenvelder uit de voeten. Dat betekent dan dat Devon Koswal zich kan gaan waarmaken in het centrum van de verdediging. Wat de keepers betreft, daar hebben we voorlopig Liam Bossin, Max van Herk en testspeler Owen van der Vlag in de bezetting.’’

