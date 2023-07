Ben Mierop (32) brengt Heerjansdam weer tot leven: ‘Trainerscarrière begon na val van klimrek’

Dubbeldam duwt RCD dieper in de zorgen door derbyzege: ‘Ik huil pas als het echt gebeurd is’

Dubbeldam deed gisteren goede zaken in de spannende degradatiestrijd in de derde klasse B. Door een 4-2 overwinning op RCD blijft directe handhaving in zicht. Voor de ‘Racing Club’ namen de zorgen echter flink toe.