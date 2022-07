Brigitte Sleeking over bronzen WK-plak met waterpolovrouwen: ‘Een supergave ervaring’

Van den Dool overwint angst en zegeviert in Giessen­burg; bloemen voor onfortuin­lij­ke moeder

Jens van den Dool is terug in koers. Gelukkig maar, want de wielrenner uit Hoogblokland, die enige tijd geleden besloot de racefiets in te wisselen voor de mountainbike, won op overtuigende wijze de Omloop van Giessenburg. Hij klopte in een spannende eindsprint zijn twee medevluchters Bart Buijk en Leidenaar Bastijn Boele.

3 juli