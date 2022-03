Corona opnieuw spelbreker in amateurvoetbal; tien wedstrijden van regioclubs afgelast

Nieuwe datum

In het zondagvoetbal, waar vooralsnog geen wedstrijden van regioclubs van de kalender zijn gehaald, is Be Ready in 3B (West II) aan een opmars bezig. Dankzij drie zeges op een rij is de degradatiezone verlaten. Donderdag werd het Rotterdamse Steeds Hooger met 6-2 het slachtoffer van de dadendrang van de ploeg uit Hank, die schutters had in Kevin van Gool (3x), Richard Jansen, Kevin Oldenburg en Bart Dirven.