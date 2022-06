Davy Brand na wereldtitel karate weer aan het werk: ‘Mijn sport is te heftig voor de Olympische Spelen’

Davy Brand voetbalde tot zijn zeventiende bij Oranje Wit, maar moest tien jaar geleden een keuze maken: voetbal of karate. ,,Ik heb het vijf jaar gecombineerd, maar ik stond regelmatig met blauwe schenen op het veld. Voetbal blijft mooi en ik ga vaak bij mijn broertje Jay (rechtsback van ASWH, red.) kijken, maar mijn passie ligt bij deze sport. Karate is bij iedereen wel bekend, maar kyokushinkai is full-contact en de hardste stijl van de sport. Natuurlijk zijn er regels en omgangsvormen, maar het doel is om je tegenstanders knock-out of knock-down te slaan of trappen’’, legt Brand uit, nadat hij afgelopen weekend twee Kazachen en de Spaanse favoriet naar de grond werkte.