De Dordtse periode van Andries Noppert: ‘Hij keepte bijna voor niets, maar je ziet waar het eindigt’

Even Vragen Aan Debutant Noppert geniet na van eerste overwin­ning FC Dordrecht: ‘Kippenvel op de armen’

Andries Noppert maakte afgelopen vrijdag zijn debuut in het doel bij FC Dordrecht. Een uiterst geslaagd optreden, want de thuisploeg won met 2-0 van NEC en Noppert werd tot ‘man of the match’ uitgeroepen.

23 september