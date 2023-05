De laatste ronde: kan het voor Kozakken Boys dan toch nog misgaan?

Kozakken Boys moet op slotdag toch weer vrezen: ‘Besef wel: dit is niet meer de ploeg van 2018’

Kozakken Boys was zaterdag tegen Koninklijke HFC op zoek naar dat ene puntje dat rust en veiligheid zou geven. Maar mede doordat het bijna negentig minuten met tien man moest spelen, lukte dit niet: 2-3. Zaterdag staat in Maassluis tegen Jong Sparta Rotterdam de spanning er nog vol op. Wordt het - net als vorig jaar - play-offs of spelen de ‘boys’ zich alsnog veilig?