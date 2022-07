De Zwerver-spits Glenn Weijts na intrekken overschrijving: ‘Ik ben niet bedreigd, maar begrijp de boze reacties’

De aanleiding

,,Ik heb in 2018 de overstap van SSS naar De Zwerver gemaakt, mede dankzij mijn oud-klasgenoot Bas Bijkerk die al bij de club actief was. Aangezien ik in Brielle woonachtig ben en ik me steeds meer ging afvragen of ik de reistijd naar Kinderdijk - drie kwartier heen en terug - nog wel wilde maken, ben ik een club meer in de buurt gaan zoeken. Zo is het contact met Hellevoetsluis ontstaan. Een club die bijna om de hoek was en op het moment dat het contact ontstond ook nog eens in de race was voor een plek in de eerste klasse. Een perspectief dat bij De Zwerver totaal niet aanwezig was. Ik heb toegezegd dat ik de overstap zou maken en heb me in de periode mei/juni laten overschrijven voor het nieuwe seizoen.’’