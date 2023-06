Dennis Stam twijfelt na tien jaar Dubbeldam: ‘Als iedereen er vol voor gaat, plak ik er nog wel een jaartje aan vast’

Noël Goossens gaat voor prijs en gezellig­heid met EBOH: ‘Voetbal gaat ook om herinnerin­gen maken’

Noël Goossens is met zijn 1,90 meter, 96 kilo en rugnummer 99 een opvallende verschijning in de spits bij EBOH, waar hij als aanvoerder op en naast het veld de grote roerganger is. ,,Er was veel interesse, maar ik heb het uitstekend naar mijn zin met deze groep.’’