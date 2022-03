Derde tik op een rij voor Oranje Wit: ‘Zitten in de hoek waar de klappen vallen’

Het eindigde zaterdag in 3-4, maar het was niet gek geweest als dat na een half uur al de stand was geweest. Vanaf de eerste minuut was het een onrustige wedstrijd, vooral door de energie en fysieke kracht die Heinenoord in de strijd gooide. In de vierde minuut schoot Dejan de Feiter al raak na een inschattingsfout van Oranje Wit-linksback Manucho Adelino. Vier minuten later schoot Mitch Fransen de 0-2 binnen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.