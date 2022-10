Dertien gele kaarten in Kinderdijk, VVAC en FC Dordrecht stunten, SteDoCo grijpt mis; dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Stefan Walhain (38) voor vierde keer terug bij Schellui­nen: ‘Ik speel nu met kinderen van oud-ploeggeno­ten’

Stefan Walhain is terug in het mooie Schelluinen en voetbalt dit seizoen in de plaats waar hij 38 jaar geleden werd geboren. Hij rekent snel uit dat hij al voor de vierde keer is teruggekeerd op sportpark Scalune.

22 oktober