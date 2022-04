Devon Koswal (18) heeft geen moeite met status van talent: ‘Ik weet dat ik het zelf moet laten zien’

Ruim een jaar geleden tekende Devon Koswal een contract dat hem voor drie seizoenen en een optie voor een extra jaar aan FC Dordrecht bond. ,,Er is gebleken dat er in een jaar heel veel kan gebeuren’’, constateert de in Rotterdam woonachtige tiener zelf terecht. ,,Vorig jaar kreeg ik de beloning voor mijn ontwikkeling in een heel lastig jaar van FC Dordrecht, dat we als laatste afsloten. Daarna is er heel veel veranderd binnen de club, maar is dit seizoen voor mij beperkt gebleven tot twee invalbeurten en één wedstrijd.’’