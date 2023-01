DFC slecht uit winterslaap; Dordtenaren gaan na verlies tegen Groote Lindt zware tijden tegemoet

Groote Lindt is een stuk frisser uit de winterstop gestapt dan DFC. De oudste regioclub was zaterdag in Dordrecht niet opgewassen tegen de vooral voor rust prima spelende gasten uit Zwijndrecht: 0-2.

Terwijl in de gehele regio - zelfs bij clubs die over een kunstgrasveld beschikken - de afgelastingen maar bleven binnendruppelen, traden DFC en Groote Lindt aan op het natuurgras (!) aan de Reeweg-Oost. Normaal is het hobbelige veld in het voordeel van thuisclub DFC, maar Groote Lindt was van meet af aan de bovenliggende partij.

Wel was te zien dat beide clubs een echte centrumspits node misten. Bij DFC ontbrak de wintersport vierende Colin Reening en Max Klop kon Groote Lindt niet van dienst zijn vanwege een knieblessure. Het duurde dan ook een half uur voordat de bezoekers het veldoverwicht in een goal omzetten. Moustakin Atlagh vond van dichtbij de eerste bres in de Dordtse afweer: 0-1.

Geen antwoord

DFC, dat na een goede competitiestart steeds verder zakt op de ranglijst van de derde klasse C, had geen antwoord paraat en mocht blij zijn dat Groote Lindt in de afwerking onnauwkeurigheid te werk ging. Hierdoor mocht de gastheer blijven hopen op een resultaat.

Maar eigenlijk kwam DFC, inmiddels onder kunstlicht, ook in deel twee handen en voeten tekort om Groote Lindt te kunnen bijbenen. Rechtsback Ali Zahidi zag zijn inzet via de lat overzeilen en Wesley de Hoog kwam - na een schitterende actie van Hicham Bachau - enkele centimeters tekort om de marge in Zwijndrechtse voordeel te kunnen verdubbelen. In de 71ste minuut mocht De Hoog na een fel duel door van scheidsrechter Sluis uit Gameren en tekende alsnog de 0-2 aan.

Quote Omdat IFC waarschijn­lijk onbereik­baar zal zijn, gaan we voor de nacompeti­tie en dan hopen op een wondertje Randall Neeskens, Trainer Groote Lindt

,,We hebben zeker in de eerste helft heerlijk gespeeld op dit toch wel lastige harde veld. De afwerking was echter niet om over naar huis te schrijven. Maar de overwinning is daar en SSS en Internos hebben verloren, dus doen we goede zaken. Omdat IFC waarschijnlijk onbereikbaar zal zijn, gaan we voor de nacompetitie en dan hopen op een wondertje’’, sprak Groote Lindt-trainer Randall Neeskens, die voorafgaand aan de wedstrijd nog de begrafenis van zijn oma bijwoonde.

Boogers sluit aan

DFC heeft totaal andere zorgen. De reeks nederlagen voor de winterstop kreeg een vervolg en gezien het spel is er weinig reden tot optimisme in het Dordtse kamp. Natuurlijk miste DFC de nodige basisspelers, onder wie de geschorste Okan Aslan, en sluit binnenkort Quincy Boogers (ex-FC Dordrecht) aan. De zoon van ex-prof Marco Boogers heeft echter lange tijd geen wedstrijd gepeeld.

Lowell Barends (fatale gele kaart) en Yassine Mabrouki (rood) moeten bovendien de eerstvolgende wedstrijd door een schorsing weer toekijken. Kortom, het wordt voor trainer Danny Slegers, die na de zomer zijn negende contractjaar bij DFC ingaat, nog een heel karwei om te voorkomen dat zijn elftal naar beneden moet gaan kijken.

