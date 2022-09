Districtsbekertoernooi: Heerjansdam laat Sliedrecht ontsnappen, SVW, Streefkerk en LRC op schot

Wielerron­de Dordrecht tóch weer niet in centrum: ‘Al dat werk voor niets geweest, dat doet erg pijn’

Het had zo mooi kunnen zijn. Na jaren van afwezigheid zou de 82ste wielerronde van Dordrecht in 2022 weer in het centrum worden gehouden. Maar zover komt het niet, waardoor plan B - het parkoers van De Mol in de Merwelanden - zaterdag weer uit de kast moet worden getrokken.

1 september