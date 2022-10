Domper voor FC Dordrecht met geflatteerde 0-3 nederlaag tegen NAC

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIENAC Breda zal niet, zoals vorig seizoen, als belangrijkste puntenleverancier dienen voor FC Dordrecht. De Brabantse ploeg, die tweemaal de onderliggende partij was in de voorgaande voetbaljaargang, won zaterdagavond aan de Krommedijk geflatteerd met 0-3.

Bij FC Dordrecht ontbrak Feyenoord-huurling Aliou Baldé, die voor Senegal onder 23 jaar is opgeroepen voor het tweeluik met Burkina Faso en ook de uitbeurt bij Telstar zal missen. Jaymillio Pinas begon als zijn vervanger. Ten opzichte van het bekerduel van afgelopen woensdag tegen FC Groningen (0-3) was er nog één wijziging: Elso Brito had de plek van linkerwingback overgenomen van Mauro Savastano. In de warming-up haakte Anouar el Azzouzi af met een lichte enkelkwetsuur, waardoor Sefik Abali voor het eerst in competitieverband aan de aftrap stond.

Afstandsschoten

NAC, dat in cupverband in extremis had afgerekend met de Utrechtse derdedivisionist Hercules, creëerde in deel één hoegenaamd niets. De thuisploeg was gevaarlijk met afstandsschoten van Samuele Longo en Pinas, die doelman Roy Kortsmit onschadelijk maakte. Een kopbal van aanvoerder Toine van Huizen ging naast.

FC Dordrecht had voor de pauze niets weggegeven, maar zocht toch met een achterstand de kleedkamer op. Met Van Huizen in een schlemielige rol: de captain gleed uit, de lob van Odysseus Velanas werd nog door Jop van der Avert van de doellijn gekopt, waarna voormalig VVGZ’er Ezechiel Banzuzi de rebound in het net schoof: 0-1.

Efficiënter

Meteen na de doelwissel kreeg Pinas een schietkans en Benjamin Reemst stuitte van dichtbij op de attent uitgekomen Kortsmit. NAC Breda was wederom efficiënter: Jort van der Sande knikte de tweede treffer binnen, al ging aan het Brabantse doelpunt wel een overtreding vooraf die arbiter Stan Teuben over het hoofd had gezien.

Longo kogelde tweemaal binnen een paar seconden op de paal. Van der Sande gooide met zijn tweede treffer de deur in het slot en bezorgde de Dordtenaren na drie KDD-duels in successie zonder nederlaag een domper.