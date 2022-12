Droomweekeinde El Azzouzi met zeges Marokko en FC Dordrecht: ‘Over vier jaar wil ik erbij zijn op het WK’

FC Dordrecht snakt naar succes, maar heeft zorgen om Van Huizen en Savastano voor duel met Willem II

Trainer Michele Santoni heeft de nodige zorgen voor de ontmoeting van FC Dordrecht (zondag om 14.30 uur in het Matchoholic stadion) met Willem II. ,,Toine van Huizen heeft last van zijn rug, maar ik reken erop dat hij op tijd fit is. Voor Mauro Savastano is het echt de vraag of hij het haalt.’’

19 november