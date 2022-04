Eén week na zaaltoppers staan Sporting Delta en Oranje Wit al in buitenlucht: ‘Dit is eigenlijk gekkenwerk’

De spelers en technische staf van Oranje Wit wanen zich zaterdagmiddag aan de Sluisweg in Hardinxveld-Giessendam in een heel ander korfbaluniversum. Een week eerder speelde de formatie van interim-trainer Niels Molendijk nog voor promotie in een bomvolle sporthal in Krimpen aan den IJssel bij KOAG, waar de Dordtse acht net tekortkomt om de eerste klasse te kunnen ontstijgen. De entourage op het, overigens prachtig heringerichte, terrein van Vriendenschaar is totaal anders. ,,Vorige week hadden we een bus supporters die ons steunden. Nu was er een handvol publiek’’, schetst speler Mees Oppe het immense verschil in een week tijd.