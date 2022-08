Eerste basisoptreden Benjamin Reemst tegen Jong FC Utrecht: ‘Het is allemaal niet zo negatief’

Lucinda Brand veilt wieler­shirts voor Hersen­stich­ting: ‘Van het één op het andere moment veranderde alles’

Lucinda Brand is een gelouterd wielrenster, die in haar carrière de grootste wedstrijden won. Maar de Rotterdamse sportvrouw van het jaar kijkt veel verder dan alleen haar sport. Voor een goed doel - de Edwin van der Sar Foundation, die de krachten heeft gebundeld met de Hersenstichting - zal ze zaterdag in haar woonplaats Dordrecht een groot aantal van haar wielershirts veilen.

