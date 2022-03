Eerste zege Almkerk na vijftien (!) wedstrijden, ASWH verliest na omstreden rode kaart: lees hier alles over het amateurvoetbal

VOETBAL TOTAALEen onfortuinlijk ASWH slaagde er in de inhaalwedstrijd bij Quick Boys niet in om iets aan de benarde positie in de Jack’s League te doen: 2-1. In 1C ging Sliedrecht af tegen hekkensluiter Almkerk, dat in wedstrijd vijftien zijn eerste (!) zege boekte: 1-2. Arkel - Sleeuwijk (2F) eindigde in 1-1, SSW - IFC (4E) in 0-5. Dit gebeurde er dinsdagavond allemaal op de velden.