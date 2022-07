Elvis Versluis promoveerde met ZBC’97 en twijfelt nu over zijn transfer naar EBOH

Hoe kijk je terug op de bizarre en succesvolle ontknoping van het seizoen van ZBC’97?

,,Ik zit nog steeds in de euforie. Het heeft er verschillende keren op geleken dat alles wat we in vier jaar met elkaar hadden opgebouwd, toch voor niks was geweest, maar uiteindelijk zijn we op een ongelooflijke manier derdeklasser geworden. Het begon op dinsdagavond met 120 minuten tegen SV TOP. Ik zat er zo doorheen dat ik zelfs geen strafschop meer kon nemen.”



,,Vier dagen later kon ik tegen OSS’20 eigenlijk niet spelen vanwege een liesblessure, maar heb ik de pijn verbeten. Het begon als een wedstrijd, het eindigde als een film. Bij een 3-1 achterstand vlak voor tijd zaten we er compleet doorheen en toch dwongen we nog een verlenging af. Terwijl de tegenstander in de 95ste minuut al juichte, maakte ik nog één actie en krulde de bal in de bovenhoek. Dat was zo’n mentale tik, dat we er in de verlenging overheen gingen en met 5-3 wonnen.”