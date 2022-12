Emma Rekar bleef Sliedrecht Sport ondanks leegloop wél trouw: ‘Ik ben geen wegloper’

Volleybal­sters Sliedrecht Sport nemen met zevende landstitel afscheid van gouden generatie

Sliedrecht Sport heeft de zevende landstitel in de clubgeschiedenis binnen. Na de 3-0 zege van afgelopen dinsdag in De Basis kon de champagne zaterdagmiddag ontkurkt worden na een 3-1 overwinning in Borne op Apollo 8 dat ook vorig jaar het hoofd in de finalereeks moest buigen.

