Ex-Feyenoorder Jordy van Deelen (Pelikaan) na wéér een blessure: ‘Het is gewoon verstandiger te stoppen’

Crossta­lent Lotte van Drunen (14) laat 67 jongens achter zich op EK: ‘Dit is ongeloof­lijk mooi’

Wie zich had verslapen op zondag voor de MXGP van Vlaanderen in Lommel, miste de prestatie van de dag. Om 10.00 uur startte namelijk al het EK 125cc, waarin de 14-jarige Lotte van Drunen uit Sliedrecht in de top-tien reed. Een prestatie die nog nooit eerder door een vrouwelijke crosser werd neergezet.

25 juli