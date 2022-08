Fabian Korporaal kijkt zijn ogen uit bij Kozakken Boys: ‘De professionaliteit is van betaald voetbalniveau’

‘Gestopte’ Nick van der Lijke winnaar Ronde van Alblasser­dam; broodjes­zaak lijkt weer even bijzaak

Nick van der Lijke kwam onlangs op zijn besluit terug om met wielrennen te stoppen. Een goede zet, want nadat hij zondag in Zeeuws-Vlaanderen de klassieker de Omloop van de Braakman won, was hij woensdag de sterkste in de 61ste Paardenmarktronde van Alblasserdam.

27 juli