Fans door afrastering, Heerjansdam op rozen en Hardinxveld brengt spanning terug; dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Fortuin­lijk ASWH grijpt laatste strohalm en verlaat laatste plaats: ‘We hadden een klein engeltje bij ons’

ASWH had afgelopen zaterdag slechts één opdracht en dat was winnen van directe concurrent Excelsior’31. Na bijna tien minuten blessuretijd ging er een golf van opluchting over het Ambachtse sportpark Schildman. De missie was volbracht: 1-0.