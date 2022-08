Faysal Kadi Wahabi is onder de indruk van niveau Oranje Wit

Lastige zoektocht SteDoCo naar nieuwe nummer tien: ‘Testspe­lers blijven nog een week’

Over twaalf dagen opent het ambitieuze SteDoCo het nieuwe seizoen in de derde divisie tegen DVS’33 in Ermelo. Trainer Rick Adjei is nog naarstig op zoek naar een ‘tien’. De vijfde oefenwedstrijd in de voorbereiding, tegen Jong Volendam (3-0), stond zaterdag vooral in het teken van het beoordelen van testspelers.

7 augustus