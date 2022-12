FC Dordrecht beëindigt kalenderjaar 2022 met forse oefennederlaag bij FC Emmen

Eén week na de 8-1 oorwassing in competitieverband bij KKD-koploper Heracles Almelo werkten de Dordtenaren in stadion De Oude Meerdijk het laatste duel van 2022 af. Santoni stuurde een basisteam het veld op, waarbij ten opzichte van een week eerder aanvoerder Toine van Huizen (was geschorst in Almelo) weer van de partij was.