FC Dordrecht deklasseert PEC Zwolle dat er met een 3-0 nederlaag nog heel genadig vanaf komt

Een week na de knappe 1-1 bij FC Eindhoven leverde FC Dordrecht vrijdagavond een geweldig kunststukje af tegen een andere topploeg in de Keuken Kampioen Divisie. De thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, dat naast de eerste periodetitel greep, werd met 3-0 gewonnen, waar een zege met een doelpunt of zeven verschil makkelijk mogelijk was geweest.

In het Matchoholic stadion, waar vanwege een straf na wanordelijkheden vorig seizoen in de eredivisie geen supporters van PEC Zwolle aanwezig waren, kende FC Dordrecht niet voor de eerste keer in de lopende voetbaljaargang de luxe van een snelle voorsprong. Na vijf minuten vond de naar de zijkant uitgeweken centrumspits Samuele Longo achter de Zwolse defensie Aliou Baldé. Hoewel de Feyenoord-huurling de bal niet vol raakte, rolde deze wel net over de doellijn: 1-0.

PEC Zwolle had daarna wel het meeste balbezit, maar het tempo bij de ploeg van Dick Schreuder lag veel te laag om FC Dordrecht, dat ook feller was in de duels, te kunnen verontrusten. Sterker nog, in de tegenstoot kreeg de thuisclub kans op kans, en niet van die kleintjes ook.

Vervelende avond

Vrijwel altijd speelde de sterke Longo, die de van Hoffenheim gehuurde Melayro Bogarde een vervelende avond bezorgde, daarbij een belangrijke rol. De enorme mogelijkheden waren echter niet aan Boubakar Camara (tot tweemaal toe), Baldé (eigenlijk niet te missen) en Vincent Schippers - hij miste het overzicht - besteed. Een ruststand van pakweg 4-1 zou absoluut niet hebben misstaan. De bezoekers dreigden slechts via Thomas van den Belt (kopbal gepakt door Liam Bossin) en Apostolos Vellios, terwijl aanvoerder Toine van Huizen nog een keer op de doellijn redde ten koste van de lip van Mauro Savastano.

FC Dordrecht-aanvaller Aliou Baldé, die wel de 1-0 maakte, mist hier een van de vele kansen die hij kreeg.

Savastano was - in het centrum van de verdediging - aan de aftrap verschenen, omdat FC Dordrecht-trainer Michele Santoni aanvankelijk geen beroep kon doen op de met een voetblessure kampende Jop van der Avert, die wel inviel. Voorin kreeg Boubakar Camara de voorkeur boven Jaymillio Pinas. ,,Een keuze op gevoel, maar Jaymillio gaat zeker invallen’’, verklaarde Santoni voor aanvang.

Omzettingen

FC Zwolle, waar keeper Mike Hauptmeijer voor het eerst aan de aftrap verscheen, had ook na rust ondanks enkele omzettingen zijn zaakjes defensief nog niet op orde. Na vijf minuten stond Baldé alweer oog-in-oog met Hauptmeijer, maar ook nu vond hij tot afgrijzen van de Dordtse bank de voor hem verkeerde kant van de paal.

Rond het uur zette FC Zwolle, dat zijn laatste drie officiële duels aan de Krommedijk met 1-2 won, FC Dordrecht eindelijk op eigen helft vast. Bossin was de reddende engel bij kansen voor Vellios en Davy van den Berg.

FC Dordrecht-doelman Liam Bossin heerst tegen PEC Zwolle in de lucht.

Santoni greep in door zijn beide vleugelaanvallers te vervangen. Camara maakte plaats voor de al aangekondigde Pinas, terwijl Baldé het veld ruimde voor de meer verdedigend ingestelde Benjamin Reemst. Het beteugelde de dadendrang van PEC Zwolle, al zag Bossin nog wel Chardi Landu voor zich opduiken.

Uitblinker

Aan de overzijde faalde Pinas, uiteraard bediend door uitblinker Longo, weer eens nadrukkelijk. Het zette Santoni ertoe aan om invaller Pinas weer naar de kant te halen voor Pepijn Doesburg, terwijl ook Sergio Tremour het veld veld mocht betreden. Hoezo gouden wissel? Na achttien (!) tellen bediende Tremour Doesburg voor de beslissende 2-0. Waarna Anouar El Azzouzi er na een hoekschop van Jari Schuurman zelfs nog 3-0 van maakte.

,,Ik ben nooit blij als ik een jongen eraf moet halen die ik eerder heb ingebracht’’, lichtte Santoni toe. ,,Maar we hadden een bepaalde manier van verdedigen met elkaar afgesproken en daar hield Pinas zich niet aan. Misschien omdat hij deze week ziek was geweest of omdat hij niet warm was, maar hij hielp het team niet. En dan moet ik ingrijpen, hoeveel pijn me dat ook doet voor zo'n jongen. Ja, en als je twee wissels dan meteen samen voor de 2-0 zorgen, heb ik nog gelijk ook.’’

Dat FC Dordrecht ook nog de nul hield, maakte de feestavond compleet. Voor het eerst na zeventien wedstrijden kon FC Dordrecht-doelman Liam Bossin een clean sheet overleggen. Het leverde hem niet de titel ‘man of the match’ op, die ging volkomen terecht naar Longo.

FC Dordrecht - PEC Zwolle 3-0 (1-0): 5. Aliou Baldé 1-0, 85. Pepijn Doesburg 2-0, 87. Anouar El Azzouzi 3-0.

FC Dordrecht: Bossin; El Azzouzi, Van Huizen, Savastano (70. Van der Avert); Schippers, Schuurman, Suray, Brito; Baldé (63. Reemst), Longo (84. Tremour), Camara (63. Pinas/84. Doesburg).

