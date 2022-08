FC Dordrecht heeft eerste driepunter van het seizoen binnen: opluchting na winst tegen Jong FC Utrecht

De status van matchwinnaar en het plezier dat hij daaraan beleefde, verdreef de pijn in de enkel van Samuele Longo ruimschoots. Met een grote grijns meldde hij zich in de mixed zone na zijn eerste treffer die goed was voor de eerste zege. ,,Ik ben blij met mijn treffer, maar vooral voor het hele team. Het was zeker niet de beste wedstrijd van het seizoen, maar deze overwinning hadden we nodig.’’