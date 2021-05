FC Dordrecht in zee met Turkse investeerder: ‘Spelersbudget gaat naar 1 miljoen’

Christiaan Bax stopt als scheids­rech­ter in betaald voetbal: ‘Niet meer te combineren met mijn studie’

16 april Christiaan Bax (32) fluit vrijdagavond, tijdens Telstar - Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie, zijn laatste wedstrijd als scheidsrechter in het betaalde voetbal. De inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht geeft per direct voorrang aan zijn maatschappelijke loopbaan.