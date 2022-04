FC Dordrecht kan feest Emmen niet verstoren: ‘Ik had ze de promotie liever op een ander veld zien vieren’

Dat feestje was er zelfs bij een gelijkspel gekomen, aangezien de achtervolgers Excelsior en FC Eindhoven averij opliepen. Een feestje, dat met een fraaie pitch invasion van de Drentse fans startte maar dat even dreigde uit de hand te lopen omdat enkele ‘Dordt-supporters’ van West de confrontatie gingen zoeken op het veld. Politie en ME herstelden echter de orde.