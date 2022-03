FC Dordrecht kan geen vuist maken en verliest van Telstar: ‘Aan griepgolf kan ik ook weinig doen’

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE Alessio Miceli bikkelt bij FC Dordrecht: ‘Negen kaarten is veel, maar ik ben geen vieze speler’

Alessio Miceli keert vrijdagavond terug in de basiself van FC Dordrecht tegen Jong Ajax. De Italiaanse middenvelder heeft een bijzondere statistiek: hij verzamelde dit seizoen al negen gele kaarten, met name als invaller. ,,Als het nodig is in het teambelang, dan maak ik een overtreding.’’

11 maart