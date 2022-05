FC Dordrecht-keeper Liam Bossin miste dit seizoen nog geen minuut: ‘En dat wil ik graag zo houden’

DIT SEIZOEN

,,Dat heeft voor mij aangevoeld als een rollercoaster, met hoogte- en dieptepunten. De start was prima met vijf punten uit drie wedstrijden, daarna kenden we een heel slechte periode met nederlagen waarbij het kansloze verlies tegen Roda JC in de eerste seizoenshelft een belangrijk moment is geweest. We hebben de organisatie anders neergezet, zijn compacter gaan spelen en hielden vervolgens bij FC Emmen lang stand. Na de winterstop zijn we steeds beter gaan presteren. We hebben gebroken met de slechte resultaten van de laatste seizoenen en hebben laten zien dat FC Dordrecht echt iets voorstelt. Bovendien is er nu rust binnen en rond de club.’’