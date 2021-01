FC Dordrecht-keeper Swolfs (23) stopt per direct en wordt ondernemer

Met een brede glimlach verliet Anthony Swolfs het veld in het Riwal Hoogwerkers Stadion, waar zijn voetballoopbaan voorlopig stopt. De 23-jarige Belgische keeper stond tegen FC Volendam voor de laatste keer onder de lat. Na 21 wedstrijden zit het avontuur bij FC Dordrecht voor Swolfs, die afgelopen zomer overkwam van Telstar, erop. ,,Ik heb samen met een vennoot een eigen onderneming waarbij ik mensen help om te investeren op de financiële markt. Die zakelijke werkzaamheden kan ik niet langer combineren met mijn voetballoopbaan. Ik ben ervan overtuigd dat ik niet twee dingen voor honderd procent kan doen. Dat heb ik acht maanden gedaan en dat is onbegonnen werk. Het moment van afscheid nemen is misschien vreemd en de winterstop was misschien een logischer moment geweest. Maar ik heb FC Dordrecht de tijd gegeven om een opvolger te vinden. Dat heeft even geduurd.’’