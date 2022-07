FC Dordrecht maakt frisse indruk voor eigen publiek en klopt KV Kortrijk: ‘Dit is wat we voor ogen hebben’

Fraaie treffer

Uitermate tevreden

Santoni was uitermate tevreden over het eerste optreden voor eigen publiek. ,,Dit is wat we dit seizoen voor ogen hebben. We wilden niet de boel helemaal opengooien tegen deze tegenstander, maar hebben wel het spel laten zien dat de maatstaf moet zijn. De spelers krijgen nu een week rust, op maandag 11 juli pakken we de draad weer op. We hebben veel trainingsarbeid geleverd en aan het duurvermogen en de energie gewerkt, in het tweede blok gaan we ons meer richten op de accenten, de tactiek en de keuze voor de speelstijl 3-4-3 of 4-3-3. De vraag is wel of de selectie dan nog intact is, maar we zijn er klaar voor.’’